Ядерный объект в Иране снова подвергся атаке Израиля

Израильские военные нанесли новые удары по ядерным объектам Ирана, вновь атаковав завод по обогащению урана в Натанзе. Как сообщает иранское государственное телевидение IRIB, ракетные удары также были нанесены по окрестностям Тебриза и Шираза.

Иностранные обозреватели сообщили, что в результате атаки на Тебриз погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Это подтвердил изданию глава местного управления по ЧС Маджид Фарши.

Представитель иранской атомной организации Бехруз Камальванди также подтвердил повреждения объектов в Натанзе и Фордо, но назвал их поверхностными. Между тем, по данным источников, среди погибших оказались высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери.

Совет управляющих МАГАТЭ по инициативе Венесуэлы проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации. Российский МИД выразил серьезную обеспокоенность эскалацией и призвал стороны к сдержанности.

Ранее сообщалось, что в Иране находятся более 50 артистов Большого симфонического оркестра. Их пытаются эвакуировать на фоне обострений страны с Израилем.