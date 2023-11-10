Иран опроверг свою причастность к атакам на американские военные базы

По статистике Белого дома, за последние три недели контингент военнослужащих США на территории Ирака и Сирии 46 раз подвергался ударам ракет и беспилотников. При этом пострадали 56 человек. Амир-Саид Ирвани, постоянный представитель Исламской республики Иран при Организации Объединенных Наций, заявил, что его правительство никак не причастно к этим атакам.

«Иран не причастен ни к одному из нападений на американские войска и военные базы в регионе Ближнего Востока», - указал он.

Его слова привело государственное иранское информационное агентство Tasnim. Ирвани подчеркнул, что обстрелы производили другие военные силы, которых хватает в регионе. При этом он предупредил, что если вовремя не прекратить конфликт между Израилем и Палестиной, то военные действия могут охватить весь Ближний Восток.