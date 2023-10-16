Иран пообещал Израилю открытие новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа

Иран считает красной линией начало наземной операции в секторе Газа, заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

В этом случае агрессивные действия Израиля могут привести к открытию еще нескольких фронтов. По мнению Азизи, это приведет к неизбежному поражению Израиля и возможной утрате им государственности.

«Фронт сопротивления Палестины практически не имеет границ. Где бы Израиль ни столкнулся с этим фронтом, он обязательно подвергнется нападению с его стороны», – сказал Азизи.

Позиция Ирана остается одним из ключевых вопросов в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Тегеран заявляет о полной поддержке палестинского сопротивления, но активно в конфликте не участвует.