Иранец пытался ввезти в Россию наркотики

Гражданин Ирана прибыл в Москву и привез собой груз, который заинтересовал российскую таможню. В багаже у мужчины была обнаружена марихуана расфасованная в чайные упаковки, сообщает SHOT .

По данным источника, багаж 29-летнего иранца, который прилетел в Россию из Тегерана, привлёк внимание служебной овчарки Брауни. В соответствии с правилами таможенники провели досмотр, в ходе которого обнаружили две коробки с эмблемами чая Shahrzad. После того, как упаковки были открыты, выяснилось, что там находились 18 чайных пакетиков с марихуаной.

За контрабанду наркотиков иранскому путешественнику грозит до 10 лет лишения свободы в России.