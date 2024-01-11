Иранские власти арестовали американский танкер в Оманском заливе

Другие подробности задержания иностранного судна не приводятся.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о том, что вооруженные люди захватили танкер St. Nikolas. Судно под флагом Маршалловых островов направлялось в Турцию из Ирака, но было конвоировано в иранский порт. На борту находилось 19 членов экипажа.

Сообщается, что этот танкер ранее назывался Suez Rajan и был арестован правительством США за транспортировку иранской нефти. Судно было оштрафовано и передано другим владельцам, а Минюст США конфисковал 1 млн баррелей нефти.

В начале года Иран отправил в Красное море эсминец Alborz в ответ на нападения США на хуситские суда.