Иранские власти провели казни четырех человек за работу на израильскую разведку

Иранские граждане устраивали террористические акты, чтобы запугать правоохранителей. За это их приговорили к смерти.

Издание Mizan сообщило, что в стране прошли несколько казней. Они были совершены в отношении Вафы Хенаре, Арама Омари, Рахмана Пархазо и Насима Намази. Эти люди работали на израильскую спецслужбу, причем не ограничивались только сбором разведывательной информации. Они устраивали диверсии, поджигая дома и автомобили сотрудников различных правоохранительных органов. За это их приговорили к смертной казни. Приговоры в их отношении уже были приведены в исполнение.

А всего за сотрудничество с «Моссад» было задержано десять иранцев. Судьба остальных арестованных пока неизвестна.