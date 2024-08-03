Иранский дипломат пообещал быстрый ответный удар по израильской территории

Ответ Ирана на убийство Израилем в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании будет быстрым и жестким. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, которое привело слова некоего дипломата из Ирана.

По утверждению дипломатического работника, все попытки других государств не накалять ситуацию и не отвечать на убийство Хании, бессмысленны.

«Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким», — указал он.

Иран уже предупрежден, что США и Израиль могут начать широкомасштабные боевые действия в случае излишне агрессивного ответа иранцев. Багдад же ответил, что понимает все беспокойства, но он вынужден поддаться давлению тех, кто настаивает на очень жестком ответе Израилю.

Ранее западная пресса сообщила, что ответные действия на убийство высокопоставленного члена ХАМАС могут быть даны уже в течение последующих 72 часов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал свой приказ о проведении ответа почти сразу после обстрела Тегерана.