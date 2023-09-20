Иркутская полиция задержала пособника террористов, который находился в федеральном розыске

Его разыскивали длительное время за то, что он в социальных сетях склонял пользователей участвовать в конфликтах на территории сопредельных государств.

Правоохранители считают, что злоумышленник уже несколько лет является сторонником запрещенной в РФ организации.

«Фигурант в социальных сетях склонял и вовлекал граждан одной из стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других республик», - привели РИА Новости точку зрения представителей Следственного комитета.

Родственник задержанного также задействован в работе одной из террористических организаций. Он ранее был ее боевиком.