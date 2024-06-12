Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное близ Миргорода в Полтавской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Искандеры» работали в связке с дронами-разведчиками и собрали богатый урожай.

Две пусковые установки С-300 больше не существуют, как и истребитель Су-27. Еще две «сушки» надолго отправятся на ремонт. Уничтожено 12 специалистов, обслуживавших зенитно-ракетные комплексы.

Ранее глава украинской Запорожской областной администрации Иван Федоров признался в том, что большое количество украинцев перебираются с территорий, контролируемых киевским режимом, на территории, освобожденные российскими войсками.