«Искандеры» разгромили базу ПВО в Полтавской области
Фото: [Министерство обороны РФ]
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное близ Миргорода в Полтавской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Искандеры» работали в связке с дронами-разведчиками и собрали богатый урожай.
Две пусковые установки С-300 больше не существуют, как и истребитель Су-27. Еще две «сушки» надолго отправятся на ремонт. Уничтожено 12 специалистов, обслуживавших зенитно-ракетные комплексы.
Ранее глава украинской Запорожской областной администрации Иван Федоров признался в том, что большое количество украинцев перебираются с территорий, контролируемых киевским режимом, на территории, освобожденные российскими войсками.