В Королеве завершили масштабную подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду

За весенне-летний период коммунальные службы города провели комплексную работу по подготовке каждого дома к зимней эксплуатации. Промывка и опрессовка инженерных систем выполнены на 1275 многоквартирных домах. На жилом фонде заменили участки трубопроводов и обновили системы отопления общей протяженностью более 7 км, установили 2 700 единиц новой запорной арматуры.

Отдельное внимание в этом году уделили тепловому контуру здания. После аномально снежной зимы большой объем работ выполнили на кровлях — ремонт проведен на 238 домах, общая площадь восстановленных участков составила более 5 900 кв. м. Также отремонтировали свыше 6 000 п. м. межпанельных швов и около 3 500 п. м. отмостки.



Параллельно подготовили к зиме коммунальную технику и аварийные бригады, сформировали необходимый запас материалов и комплектующих. Это позволит оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации в течение всего отопительного сезона.



Городские службы продолжат работать в режиме повышенной готовности на протяжении всей зимы.



При возникновении проблем жители могут круглосуточно обращаться в Единую диспетчерскую службу по тел.: 8 (499) 929-99-99.