В Раменской больнице успешно прооперировали пациентку с флегмоной туловища на фоне диабета
Врачи в Раменском спасли женщину с острым гнойным воспалением брюшной стенки
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Врачи Раменской больницы успешно прооперировали женщину с флегмоной туловища на фоне сахарного диабета. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили жительницу с жалобами на сильную боль в животе, повышенным артериальным давлением и сильным покраснением кожи. Также женщине было тяжело ходить из-за избытка жировой ткани на передней брюшной стенке. Кроме того, ранее ей диагностировали сахарный диабет, однако она не проходила регулярные обследования.
Специалисты выявили у пациентки флегмону туловища. Это острое гнойное воспаление подкожной клетчатки, развитие которого грозило некрозом и сепсисом.
Женщину экстренно прооперировали. Врачи вскрыли гнойный очаг и провели санацию. Также пациентке провели антибактериальную терапию. В ходе операции удалили жировое образование весом 17 кг.
На вторые сутки состояние жительницы улучшилось, и она смогла самостоятельно передвигаться. На седьмые сутки ее выписали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.