В Раменской больнице успешно прооперировали пациентку с флегмоной туловища на фоне диабета

Врачи Раменской больницы успешно прооперировали женщину с флегмоной туловища на фоне сахарного диабета. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с жалобами на сильную боль в животе, повышенным артериальным давлением и сильным покраснением кожи. Также женщине было тяжело ходить из-за избытка жировой ткани на передней брюшной стенке. Кроме того, ранее ей диагностировали сахарный диабет, однако она не проходила регулярные обследования.

Специалисты выявили у пациентки флегмону туловища. Это острое гнойное воспаление подкожной клетчатки, развитие которого грозило некрозом и сепсисом.

Женщину экстренно прооперировали. Врачи вскрыли гнойный очаг и провели санацию. Также пациентке провели антибактериальную терапию. В ходе операции удалили жировое образование весом 17 кг.

На вторые сутки состояние жительницы улучшилось, и она смогла самостоятельно передвигаться. На седьмые сутки ее выписали.

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