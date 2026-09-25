Завод по производству биологически активных добавок построят в Подмосковье
В Ступине запустят новое производство биологически активных добавок
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье запустят новое производство биологически активных добавок. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализует компания FABERLIC на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». Общий объем инвестиций в создание предприятия составит ₽1 млрд.
Площадь предприятия составит 10,3 тыс. кв. метров. Здесь будут выпускать твердые и желатиновые капсулы, а также функциональные коктейли. Запуск запланирован на 2028 год.
Открытие новых предприятий соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел мытищинский завод «Метровагонмаш» и поблагодарил работников за труд.