В Щелкове представят спектакль «Пока она умирала»
Спектакль «Пока она умирала» представят в Щелкове
Фото: [Щелковский историко-художественный музей]
В субботу, 3 октября, в Щелковском историко-художественном музее представят спектакль «Пока она умирала» по одноименной пьесе советского и российского драматурга Надежды Птушкиной. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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