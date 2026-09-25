В районе Красного Лимана идут ожесточенные бои, и украинское командование пытается не допустить формирования второй «клешни» российских войск. Об этом сообщают «Известия».

По словам аналитика, российские силы обязательно переломят ситуацию на краснолиманском направлении, но говорить о сроках пока рано. Сначала нужно измотать противника, а затем переходить к активным действиям.

Кнутов отметил, что перед украинским командованием стоит тяжелый выбор: на все направления резервов не хватает. Судя по переброске колумбийских наемников из Харькова в Купянск, а не в Доброполье, приоритет отдается именно лиманскому направлению.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского за разглашение данных.