ВСУ мечутся в поисках резервов: новая «клешня» грозит под Красным Лиманом
Кнутов заявил о попытках ВСУ избежать второй «клешни» у Красного Лимана
В районе Красного Лимана идут ожесточенные бои, и украинское командование пытается не допустить формирования второй «клешни» российских войск. Об этом сообщают «Известия».
По словам аналитика, российские силы обязательно переломят ситуацию на краснолиманском направлении, но говорить о сроках пока рано. Сначала нужно измотать противника, а затем переходить к активным действиям.
Кнутов отметил, что перед украинским командованием стоит тяжелый выбор: на все направления резервов не хватает. Судя по переброске колумбийских наемников из Харькова в Купянск, а не в Доброполье, приоритет отдается именно лиманскому направлению.
Ранее стало известно, что президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского за разглашение данных.