Офтальмолог предупредила о симптомах, ведущих к слепоте

Офтальмолог Гейст назвала признаки опасных заболеваний глаз

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Возрастные изменения зрения не всегда безобидны и без лечения могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог Тери Гейст. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам врача, после 40 лет у человека часто ухудшается способность видеть вблизи. Однако есть симптомы, которые должны насторожить. Внезапное появление большого количества мушек, вспышек или темных пятен перед глазами может указывать на проблемы с сетчаткой. Опасны также искажение прямых линий, ухудшение зрения в темноте и постепенное сужение поля зрения.

Гейст подчеркнула: если линии, которые должны быть прямыми, вдруг становятся волнистыми, это обязательно нужно проверить. Такой симптом может быть связан с возрастной макулярной дегенерацией и другими заболеваниями сетчатки. Особенно опасно внезапное появление множества новых мушек или вспышек света — они могут возникать при отслойке сетчатки, а это состояние способно привести к постоянной потере зрения. Врач рекомендовала регулярно проверять зрение после 40 лет, даже если жалоб нет.

Ранее офтальмолог Прадас предупредил об опасности использования смартфона перед сном.

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