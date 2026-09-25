Предприятие «Метровагонмаш» с начала года поставило 350 вагонов Москве, Санкт-Петербургу и Ташкенту
С января компания «Метровагонмаш» из Мытищ поставила 350 вагонов
Фото: [Мининвест МО]
Предприятие «Метровагонмаш» из Мытищ с начала 2026 года поставило 350 вагонов. Об этом в преддверии Дня машиностроителя сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, 240 вагонов были переданы Москве, 54 вагона — Санкт-Петербургу, 56 —Ташкенту. В прошлом году предприятие поставило 524 вагона.
«На сегодняшний день на заводе изготовлено более 320 вагонов модели «Москва-2026» и 296 вагонов введено в эксплуатацию», – отметила Зиновьева.
В рамках празднования Дня машиностроителя на предприятии прошло торжественное мероприятие. Зиновьева поздравила работников компании и вручила пятерым отличившимся сотрудникам ведомственные награды.
«Благодаря труду и профессионализму работников отрасли машиностроение остается одной из ключевых движущих сил промышленного сектора региона», – отметила она.
Поддержка средних и крупных предприятий соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел мытищинский завод «Метровагонмаш» и поблагодарил работников за труд.