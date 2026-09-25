Кофе вместо завтрака: гастроэнтеролог рассказала, чем опасна привычка начинать день с кофеина

Кофе вместо завтрака для многих стал привычным утренним ритуалом: чашка горячего напитка помогает проснуться, а о еде можно подумать уже ближе к обеду. Однако бодрость после кофе не означает, что организм получил все необходимое для нормальной работы пищеварительной системы. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Дарья Родовикова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что происходит с желудком натощак и кому не стоит начинать день с кофе.

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Причем такая реакция возможна и после напитка без кофеина, хотя выражена слабее. Когда человек выпивает крепкий кофе на пустой желудок, пищевого комка, который мог бы связывать часть кислоты, еще нет. В результате кислое содержимое воздействует непосредственно на слизистую. У здорового человека разовая чашка, скорее всего, не вызовет проблем: защитный слизистый барьер желудка способен справиться с такой нагрузкой. Совсем другая ситуация у людей, которые уже имеют заболевания или повышенную чувствительность слизистой.

«Если есть предрасположенность к гастриту, рефлюксной болезни или повышенной чувствительности слизистой, регулярный кофе натощак может провоцировать изжогу, чувство тяжести, ноющую боль в эпигастрии и со временем способствовать воспалению», — объяснила Родовикова.

Дополнительным раздражителем может стать температура напитка. По словам врача, очень горячий кофе способен дополнительно воздействовать на слизистую желудка.

Проблема привычки не ограничивается желудком. Кофеин способен подавлять аппетит и создавать ощущение бодрости, поэтому человек может решить, что вполне обойдется без еды. Однако организм при этом все равно не получает белок, клетчатку и сложные углеводы, необходимые для полноценного питания. Кроме того, прием пищи запускает нормальную моторную активность желудочно-кишечного тракта, а кофе вместо завтрака не может полноценно заменить этот процесс. По словам гастроэнтеролога, в результате у некоторых людей появляется склонность к запорам, а к середине дня могут возникнуть резкий спад энергии и раздражительность. Пропущенный завтрак также способен закончиться перееданием во время обеда.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Есть у кофе натощак и еще один эффект: напиток стимулирует перистальтику кишечника. Поэтому после утренней чашки некоторым людям практически сразу приходится искать туалет. Но, как подчеркнула специалист, такая реакция сама по себе не означает, что пищеварение работает правильно.

Осторожнее с такой привычкой стоит быть людям с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и синдромом раздраженного кишечника. Отдельную осторожность врач рекомендует соблюдать тем, кто принимает нестероидные противовоспалительные препараты — например, ибупрофен или аспирин. На фоне таких лекарств кофе натощак может дополнительно раздражать слизистую.

При этом полностью отказываться от любимого напитка из-за одной чашки утром необязательно. Главный вопрос — пьет ли человек кофе эпизодически или регулярно использует его вместо полноценного приема пищи. Самый простой способ снизить нагрузку на желудок — не делать кофе завтраком.

«Оптимально: сначала позавтракать, а кофе — через 20–30 минут. Это не снижает удовольствия, зато защищает желудок», — рекомендует Родовикова.

Поэтому привычную чашку кофе можно оставить в утреннем рационе, но сначала дать организму нормальную еду. Особенно это важно для тех, у кого после кофе натощак появляются изжога, боль, тяжесть или другие неприятные ощущения. При регулярном повторении таких симптомов гастроэнтеролог советует не маскировать их очередной чашкой кофе или самостоятельно исключать продукты, а разобраться с причиной вместе со специалистом.