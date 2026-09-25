Игорь Брынцалов: более 32 тыс. педагогов работают в дошкольных организациях Подмосковья

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников рассказал о мерах поддержки воспитателей в регионе.

По словам Брынцалова, в общей сложности в дошкольных образовательных организациях в Подмосковье работают более 32 тыс. педагогов, в том числе 24 тыс. воспитателей.

«Профессия воспитателя — особая. Это — наставники, которые помогают малышам делать первые шаги в познании окружающего мира: учат дружить, быть самостоятельными, творить и главное — верить в себя», – подчеркнул Брынцалов.

Для дошкольных работников предусмотрены различные меры поддержки. В их числе — выплаты молодым работникам, выпускникам профессиональных образовательных организаций и вузов, ежемесячные доплаты за напряженный труд.

Также в области активно строят и ремонтируют дошкольные учреждения. В 2026 году в программу капремонта вошли 32 детсада, из них 23 уже открыты. В программу строительства включены 26 детсадов на 6,6 тыс. мест. Из них 20 уже ввели. До конца года достроят еще 6.

Сейчас в Подмосковье работают 764 муниципальные организации с дошкольными отделениями, которые посещают свыше 380 тыс. детей. Кроме того, открыты 197 негосударственных учреждений и 35 палисадиков, которые приняли более 19,5 тыс. детей.

Открытие и ремонт детских садов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.