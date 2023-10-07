Исламистское движение объявило старт своей военной операции против Израиля

Лидер военного крыла ХАМАС заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство.

Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. В качестве первой фазы этой операции выступил ракетный удар по израильской территории.

«Первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов», - сообщил он.

Слова этого лидера привела Lenta.ru. Представитель ХАМАС добавил, что на очереди теперь вооруженная борьба палестинского народа против захватчиков. Все, у кого есть оружие, должны достать его и начать боевые действия. Результатом этого должно стать создание собственного государства.