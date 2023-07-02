Исламские государства призвали принять меры против оскорблений религии
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Страны-участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять меры для прекращения действий, связанных с оскорблением мусульманства. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Ихбария».
Отмечается, что важна постоянная работа против применения антирелигиозных призывов.
Напомним, что в столице Швеции в ходе празднования мусульманского праздника Курбан-байрама был сожжен Коран. Это вызвало широкий резонанс в мусульманских странах.