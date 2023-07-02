Исламские государства призвали принять меры против оскорблений религии

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять меры для прекращения действий, связанных с оскорблением мусульманства. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Отмечается, что важна постоянная работа против применения антирелигиозных призывов.

Напомним, что в столице Швеции в ходе празднования мусульманского праздника Курбан-байрама был сожжен Коран. Это вызвало широкий резонанс в мусульманских странах.