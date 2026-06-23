Испуг или агрессия? В московском метро пассажир достал пистолет из-за случайного касания и избил заступников

В московском метро произошёл конфликт, переросший в драку с применением оружия. Как сообщают в Telegram-каналах, инцидент случился в вагоне подземки. Пассажирка случайно задела ногой стоявшего рядом мужчину. Тот в ответ достал светошумовой пистолет и пригрозил им. За женщину вступились двое мужчин, которых вооружённый пассажир ударил, а затем скрылся. Его задержали в Домодедово, изъяли пистолет и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.