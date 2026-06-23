Испуг или агрессия? В московском метро пассажир достал пистолет из-за случайного касания и избил заступников
В московском метро пассажир достал пистолет из-за случайного касания ногой
В московском метро произошёл конфликт, переросший в драку с применением оружия. Как сообщают в Telegram-каналах, инцидент случился в вагоне подземки. Пассажирка случайно задела ногой стоявшего рядом мужчину. Тот в ответ достал светошумовой пистолет и пригрозил им. За женщину вступились двое мужчин, которых вооружённый пассажир ударил, а затем скрылся. Его задержали в Домодедово, изъяли пистолет и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
На опубликованном в Сети видео задержанный пояснил, что девушка якобы намеренно вытирала обувь о его ногу и нецензурно выражалась. Оружие, по его словам, он достал от испуга. Мужчина признал вину и заявил о раскаянии.