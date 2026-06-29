Лиза Моряк обратилась к Энн Хэтэуэй из-за беременности

Российская актриса Лиза Моряк, которая воспитывает двоих детей и находится в ожидании третьего, поделилась в социальных сетях своими ощущениями от беременности, сообщает Super.

По словам артистки, в режиме «будущая многодетная мама» мир вокруг начинает восприниматься иначе. Даже мультфильмы, которые она смотрит с детьми, теперь раскрываются с новой стороны, приобретая более глубокие смыслы.

Лиза призналась, что ее тело стало для нее «ожившим проектом» — оно меняется, растет и готовится к чему-то грандиозному, а она уже представляет свою большую семью.

Одним из самых неожиданных моментов публикации стало обращение Лизы к голливудской актрисе Энн Хэтэуэй, которая также недавно объявила о третьей беременности. Моряк предложила звездной коллеге помощь. Она пообещала делиться советами по ведению беременности, рассказывать, какие витамины лучше принимать и где комфортнее проходить этот период.

С юмором Лиза отметила, что у Энн, в отличие от нее, муж не армянин, но в Голливуде армянских мужчин достаточно, чтобы окружить заботой и поддержкой.

Лиза также подчеркнула, что скоро у них с мужем Сариком Андреасяном будет «своя маленькая банда», где каждый из троих детей будет уникален. Она уверена, что главное в такой семье — взаимная поддержка и любовь.

Ранее стало известно, как голливудская актриса Энн Хэтэуэй умело скрывала третью беременность.