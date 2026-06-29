Страшная находка потрясла участников музыкального фестиваля в США

Во время обслуживания биотуалета на музыкальном фестивале Electric Forest в американском штате Мичиган обнаружили тело новорожденного. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает CBS NEWS, передает Газета.ру.

Страшная находка на музыкальном фестивале

На музыкальном фестивале Electric Forest в штате Мичиган сотрудники обнаружили тело новорожденного ребенка. Трагическая находка была сделана 28 июня во время планового обслуживания одного из биотуалетов.

Начато расследование

После обнаружения тела на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего и выяснить все детали инцидента. Официальная информация о личности ребенка и возможных причинах смерти пока не раскрывается.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей

Electric Forest ежегодно проходит в городе Ротбери в штате Мичиган и собирает тысячи любителей электронной музыки и джем-бэндов. Происшествие стало поводом для проведения следственных мероприятий на территории фестиваля.