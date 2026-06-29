Мать прервала лечение дочери и лишилась родительских прав в Свердловской области

Суд в Нижнем Тагиле лишил женщину родительских прав после того, как она неоднократно прерывала лечение дочери, препятствовала общению ребенка с отцом и не исполняла свои обязанности по воспитанию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, передает Газета.ру.

Суд рассмотрел иск о лишении родительских прав

В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск отца несовершеннолетней девочки и лишил ее мать родительских прав. Ранее место жительства ребенка было определено с отцом, а на женщину возложили обязанность выплачивать алименты.

Женщина прерывала лечение ребенка

Во время судебного разбирательства установлено, что мать неоднократно забирала дочь из медицинского учреждения до завершения назначенного курса терапии. После этого она переставала выходить на связь, несмотря на необходимость дальнейшего наблюдения ребенка у врачей.

Суд учел и другие нарушения

Также выяснилось, что женщина препятствовала общению дочери с отцом, не занималась ее воспитанием, не обеспечивала посещение детского сада и накопила задолженность по алиментам. Кроме того, суд принял во внимание сведения об асоциальном образе жизни, ранее назначенных административных наказаниях и наличии непогашенной судимости.

Решение суда

Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что поведение матери нарушает интересы ребенка и создает угрозу ее благополучию. В результате женщину лишили родительских прав.