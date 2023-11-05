Испугался пожара: в Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна

Выяснилось, что ребенок самостоятельно включил плиту и начал разогревать еду. Когда детсадовец увидел, что пакетик с кормом для их кота оплавился, напугался, побежал к окну и выпрыгнул со второго этажа. Известно, что 28-летняя мать днем ненадолго оставила сына в их арендованной квартире.

Отмечается, что ребенка без сознания обнаружили прохожие. Его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга. Когда в квартиру зашли приехавшие сотрудники, там все еще был включен газ, но пожара не было.

К счастью, в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, он под наблюдением врачей. Его мама не понимает, как такое произошло. Говорит, сын все время был с ней на связи.