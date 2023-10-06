Испытания российской ракеты «Буревестник» встревожили американского эксперта

Это оружие способно поражать цели в Соединенных Штатах, причем оно может быть снабжено ядерной боеголовкой.

По поводу межконтинентальной ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» высказался майор в отставке Майк Лайонс. Он дал интервью CBS News, в котором заявил, что такого оружия ранее не было. Подобный двигатель позволит ракете преодолевать огромные расстояния, достигающие десятков тысяч миль.

«Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета», - указал он.

Эксперт добавил, что Америке уже стоит начать тревожиться, особенно если Россия установит подобные ракеты в Арктике. Их запуск через Северный полюс позволит поражать любые цели на территории США.