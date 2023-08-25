Источник РИА Новости: на оставленных позициях ВСУ обнаружены следы производства наркотиков

На бывших позициях ВСУ в ЛНР, оставленных украинскими военными обнаружили следы производства наркотических веществ, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Бойцы обнаружили бочку с непонятным химическим веществом.

После предварительных анализов выяснилось, что в емкости содержатся вещества, которые используются для производства наркотиков.

Местные жители рассказали силовикам, что эта территория еще с 2018 года тщательно охранялась украинскими войсками, и на нее регулярно доставлялись какие-то непонятные грузы.