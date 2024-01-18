Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон.

Он отметил, что на Западе плохо усваивают уроки истории. Фергюсон напомнил, что в начале военного конфликта «русские обычно плохо себя проявляют», но затем выигрывают.

По мнению эксперта, Украине не стоит рассчитывать на помощь США, которая уже и так начинает ослабевать. Для США вошло в привычку обещать своим союзникам поддерживать их столько, сколько потребуется, а через пару лет бросать на произвол судьбы, как это было в Ираке и Афганистане.

«Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача и они для разнообразия переключаются на другой канал», — сказал Фергюсон.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что победа России в конфликте на Украине не зависит от «позволения» Запада.