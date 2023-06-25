Историк Шаповалов назвал причины отсутствия поддержки ЧВК «Вагнер» среди россиян
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По словам кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, из-за произошедших вчера событий, которые связаны с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер», жители РФ показали высокую степень консолидации вокруг четких решений российского лидера. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что россияне показали верность стране и президенту, что стало причиной поражения компании Пригожина.
Историк отметил, что вооруженный мятеж поддержали только Киев и российская оппозиция.