Историк Шаповалов назвал причины отсутствия поддержки ЧВК «Вагнер» среди россиян

По словам кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, из-за произошедших вчера событий, которые связаны с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер», жители РФ показали высокую степень консолидации вокруг четких решений российского лидера. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что россияне показали верность стране и президенту, что стало причиной поражения компании Пригожина.

Историк отметил, что вооруженный мятеж поддержали только Киев и российская оппозиция.