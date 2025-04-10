Историк Скоробогатов назвал причины успешности Крымской операции 1944 года

По словам историка Сергея Скоробогатова, крымская наступательная операция 1944 года в ходе Великой Отечественной войны является одной из наиболее успешных с точки зрения эффективности. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что при этом указанная операция не была легкой победой, это упорный труд и подготовка, ожесточенное сопротивление.

По мнению эксперта, крымская операция входит в десятку так называемых сталинских ударов 1944 года, то есть десяти наступательных операций, проходивших по всему фронту и носивших наступательный характер.

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