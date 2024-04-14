В Крыму рассказали о будущем Северо-Крымского канала

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в будущем Северо-Крымский канал можно будет заполнить днепровской водой.

Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости. По его словам, сделать это можно будет через систему насосов или естественным стоком.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что подача воды по каналу позволит снова выращивать на полуострове рис.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по Северо-Крымскому каналу вновь будет поступать вода после окончания специальной военной операции.

Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу была перекрыта украинскими властями в 2014-м году. В феврале 2022 года российские военные разблокировали канал, подорвав бетонную дамбу. Тогда впервые за восемь лет канал был заполнен днепровской водой.

В июне 2023-го года из-за разрушения украинской армией Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области Северо-Крымский канал снова оказался пустым.

Разрушение Каховской (ГЭС) произошло в ночь на 6 июня. В результате разрушения плотины в Херсонской области были затоплены 14 населенных пунктов с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра, и 14 с населением около 22 тысяч человек — на левом.

Северо-Крымский канал представляет собой оросительно-обводнительный канал, который был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины.

Ранее Константинов заявил, что специальная рабочая группа сумела обосновать незаконность передачи Крыма Украине.