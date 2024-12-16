Историк Залесский назвал сроки появления геноцида и изменения цены жизни человека

В Первую мировую войну образовался геноцид, изменились роль женщины и гендерная структура общества. Историк Константин Залесский рассказал о том, каким образом изменилось общество после этого. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, после Первой мировой войны появились технологии, такое количество рабочих стало не нужно, соответственно, изменилась стоимость человеческой жизни. Так, если раньше на войне был герой, который идет вперед, побеждает, то сегодня он обслуживает дорогостоящий механизм.

Эксперт добавил, что если раньше местное население либо машет, либо бежит, когда видит военных, то сейчас ты наступаешь широким фронтом, копаешь окопы, разбираешь их дома, соответственно, отношение другое к местному населению — плохое.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась признать геноцид народов СССР во время войны.