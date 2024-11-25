Заявление Берлина об отказе признать геноцид народов СССР в годы Великой Отечественной войны вызвало жесткую критику со стороны России. Мария Захарова считает, что такая позиция не случайна и может быть попыткой пересмотра исторических фактов в угоду Третьему рейху.

Официальная позиция Германии, отказавшейся признать геноцид советских народов, включая трагедию блокадного Ленинграда, стала поводом для резких высказываний представителей российского МИД. На международном форуме «Без срока давности», проходящем в Санкт-Петербурге, Мария Захарова отметила, что подобные действия являются оскорблением не только потомков жертв нацизма, но и всего цивилизованного общества. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, корни такого отношения лежат в различиях процесса денацификации в двух Германиях после войны. В то время как Восточная Германия провела её глубоко и основательно, в ФРГ этот процесс носил более поверхностный характер. Российский дипломат также подчеркнула, что отказ от признания геноцида — это не просто ошибка, а осознанная попытка пересмотреть итоги войны, которая искажает историческую правду.

Форум, посвященный сохранению памяти о трагедиях Второй мировой войны, собрал исследователей, историков и правозащитников. Были представлены новые документы и свидетельства, подтверждающие факты геноцида советских народов. Участники подчеркнули, что такие заявления, как сделанные Берлином, подрывают усилия по сохранению исторической правды и памяти о событиях тех лет.

Ранее стало известно о том, что в НАТО заговорили об ударах высокоточным оружием по России.