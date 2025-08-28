Истребитель F-16 разбился в Польше — пилот не успел катапультироваться перед ударом о землю. Инцидент произошел недалеко от города Радом. Об этом сообщает издание Wiadomosci .

Истребитель F-16, участвовавший в демонстрационной программе, потерпел катастрофу в Польше. Авиапроисшествие случилось вблизи города Радом. По предварительным данным, пилот не сумел активировать систему катапультирования до момента столкновения с землей.

Самолет принадлежал знаменитой пилотажной группе Tiger Demo. Свидетели сообщают, что перед падением машина летела на критически малой высоте.

Это не первый инцидент с американской военной техникой во время показательных выступлений. В 2010 году на Аляске по вине пилота разбился транспортник C-17 Globemaster III, что привело к гибели всего экипажа. Военные эксперты уже начали расследование новых обстоятельств крушения.

