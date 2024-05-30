IT-эксперт Геллер определил виновника масштабных кибератак на компании в России

По словам IT-эксперта, около 100% хакерских атак происходят по вине сотрудников компаний, подвергшихся взлому. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что нередко это люди, обиженные на руководство, собирающиеся увольняться или несогласные с решениями начальников. Также хакеры могут вытягивать у сотрудников необходимые им сведения обманным путем.

По мнению эксперта, для серьезного снижения рисков кибератак важно проводить серьезный ликбез по цифровой безопасности в компаниях. Также необходимо перепроверить весь персонал, имеющий доступ к рычагам для манипуляций с любой информацией.

Ранее сообщалось, что мошенники смогли проникнуть в базы данных британского оборонного ведомства и похитили оттуда личные данные, включая банковские реквизиты.