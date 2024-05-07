Хакеры взломали серверы министерства обороны Великобритании

Злоумышленникам удалось проникнуть в базы данных британского военного ведомства, похитив оттуда личные данные, в том числе и банковские реквизиты. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Журналисты сообщили, что взломщикам сначала удалось проникнуть в базу, где хранились платежные ведомости военнослужащих. Уже через эту систему они заполучили личные данные военных, в том числе и их банковские реквизиты. При этом серверы, на которых находилась вся украденная информация, не принадлежала самому минобороны. Они находятся в собственности подрядчиков, и у официальных властей Британии пока нет повода полагать, что весь несанкционированный доступ к личным данным имеет большой масштаб.

Сегодня, 7 мая, официальный Лондон сделает заявление по этому поводу. Британское правительство считает, что Китай имеет некое отношение к хакерам, взломавшим серверы. Тем не менее, никаких обвинений в злонамеренных действиях в сторону КНР выдвигать не предполагается.

Ранее сообщалось, что хакер с Украины Васинский получил в США более тринадцати лет тюремного заключения. Его признали причастным более чем к 2,5 тысячам кибератак по всему миру. Он сам и его сообщники заражали компьютеры вирусом, после чего начинали вымогать деньги.