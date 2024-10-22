IT-эксперт Геллер перечислил безопасные на вид сайты с наличием компьютерных вирусов
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По словам IT-эксперт Артема Геллера, компьютерные вирусы имеются везде. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что вредоносные программы можно поймать и на торрент-трекерах, и на видеохостинге YouTube, и на маркетплейсах. Так, если человек скачал набор стикеров для Telegram в самом приложении, то это безопасно, а на стороннем сайте может найтись что угодно.
Ранее он назвал последствия блокировки номеров злоумышленников.