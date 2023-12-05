IT-эксперт Геллер пояснил последствия запрета авторизации через зарубежные аккаунты

С 1 декабря, согласно поправкам в законопроекте «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с отечественных сайтов исчезла кнопка авторизации через зарубежные сервисы и адреса электронных почт Google и Apple ID. Эксперт в сфере IT Артем Геллер рассказал, зачем было принято данное решение и какое влияние оно окажет на комфорт пользователей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в первую очередь это гарантирует безопасность личных данных граждан нашей страны, поскольку они не оставляют персональные данные зарубежным компаниям.

Он добавил, что у многих пользователей уже имеются альтернативные учетные записи в отечественных сервисах, в связи с чем переход будет неощутимым.

По мнению эксперта, на зарубежных сайтах все кнопки сохранятся, поскольку юридически данные сайты не имеют к нашей стране никакого отношения.