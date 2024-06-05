IT-эксперт Савченко перечислил смертельно опасные методы зарядки мобильного телефона

По словам IT-эксперта Виталия Савченко, оставлять смартфон заряжаться под подушкой крайне опасно, поскольку она ограничивает циркуляцию воздуха, что неизбежно приводит к перегреву. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что перегрев ускоряет химические реакции внутри аккумулятора, что приводит к его быстрому износу, а также может нанести вред прочим внутренним компонентам устройства. В случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, что может в итоге привести к пожару.

По мнению эксперта, зарядка смартфона при низких температурах, наоборот, замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведет к сокращению емкости и производительности аккумулятора. Также при переносе холодного устройства в теплое помещение вероятно образование конденсата внутри корпуса, что может привести к короткому замыканию.