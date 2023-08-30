IT-специалист Магомедов назвал способы узнавать родителям местоположение ребенка без GPS-маячка

По словам завкафедрой интеллектуальных систем информбезопасности РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова, имеются разные GPS-приложения, позволяющие отслеживать местонахождение смартфона ребенка. При этом часто эти сервисы выходят из строя или дают сбои. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что альтернативой может быть определение геолокации по отдельным базовым GSM-станциям.

По мнению специалиста, GSM-навигация имеет возможность работать в автономном синхронизированном режиме, прежде всего в черте больших городов, где ретрансляционные вышки находятся через каждые 450 м. При этом точность GSM-навигации в данном режиме станет составлять 25–50 м. Для дальнейшего отслеживания местонахождения ребенка нужно отключить GPS в настройках смартфона.