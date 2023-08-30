IT-специалист Магомедов назвал способы узнавать родителям местоположение ребенка без GPS-маячка
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По словам завкафедрой интеллектуальных систем информбезопасности РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова, имеются разные GPS-приложения, позволяющие отслеживать местонахождение смартфона ребенка. При этом часто эти сервисы выходят из строя или дают сбои. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что альтернативой может быть определение геолокации по отдельным базовым GSM-станциям.
По мнению специалиста, GSM-навигация имеет возможность работать в автономном синхронизированном режиме, прежде всего в черте больших городов, где ретрансляционные вышки находятся через каждые 450 м. При этом точность GSM-навигации в данном режиме станет составлять 25–50 м. Для дальнейшего отслеживания местонахождения ребенка нужно отключить GPS в настройках смартфона.