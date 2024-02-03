Итоги конкурса «Дети против коррупции» подвели в Подмосковье

Накануне в Доме Правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дети против коррупции». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, Вице-губернатор Роман Каратаев и руководитель ведомства Кирилл Карасев поздравили победителей и вручили ценные призы.

Первое место досталось плакату учащейся ГБПУ МО Щелковский колледж СП4 Цынкаловой Елизавете «Где говорят деньги, там молчит совесть». Второе — буклет учащейся ГАПОУ МО Профессиональный колледж «Московия» г. о. Кашира Тепцовой Александры «Подмосковье против коррупции», а третье место уплаката учащейся ГБПОУ МО «Московский медицинский колледж № 1 Коломенский филиал» Агапкиной Ольги «Мы в силах остановить коррупцию».

Примечательно, что всем участникам конкурса, не занявшим призовые места, будут вручены сертификаты участников, а образовательные организации, принявшие активное участие в конкурсе, получат дипломы участников.

Напоминаем, что работы, поступившие на конкурс, будут размещены в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах на территории всего Подмосковья, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.