Итоги работы за 2024 год подвели в ГУФСИН России по Московской области

В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги работы за 2024 год, а также определили задачи на предстоящий период. С докладом выступил руководитель ведомства генерал-майор внутренней службы Александр Ветров.

Ветров отметил, что первостепенная задача ведомства — это соблюдение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Он уделил особое внимание реализации в регионе положений закона о пробации. По словам Ветрова, осенью 2024 года был реализован целый комплекс соответствующих мероприятий. Сейчас на базе социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый прием» действует Центр пробации.

Также была отмечена важность расширения сети исправительных центров и изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, — в том числе на предприятиях с целью трудоустройства осужденных к принудительным работам. Сейчас в регионе насчитывается 14 таких центров.

В завершение доклада Ветров остановился на вопросах, требующих постоянного внимания со стороны сотрудников ведомства, определил цели и задачи работы ведомства на 2025 год.

Также в ходе заседания сотрудникам УИС вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности Мособлдумы, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии.

Кроме того, замруководителя ГУРБ Подмосковья Александр Зайцев передал начальникам подразделений ГУФСИН ключи от восьми служебных автомобилей.