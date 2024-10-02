Итоги работы за месяц подвели в Росгвардии Подмосковья

Итоги работы за месяц подвели в ГУ Росгвардии по Подмосковью. Сотрудники ведомства за указанный период обеспечили безопасность пяти сотен мероприятий.

Также росгвардейцы региона за месяц более девяти тысяч раз выезжали на охраняемые объекты после поступления сигнала «Тревога». В результате удалось не допустить никаких краж. Были задержаны свыше 3,3 тысячи подозреваемых и нарушителей.

Кроме того, сотрудники ведомства провели более 2,7 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия филиц и юрлиц. Более пятисот единиц оружия было изъято из незаконного оборота.