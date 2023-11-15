Из больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа удалось эвакуировать больных и персонал

Из больницы «Аль-Кудс» эвакуированы пациенты и персонал медучреждения, сообщили в палестинском Красном Полумесяце.

В заявлении говорится, что на протяжении 10 дней больница находилась в блокаде, из-за чего туда не могли поступать гуманитарные грузы.

Больных и раненых из «Аль-Кудс» перевозят на юг сектора Газа.

В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны израильской армии, отключения электроэнергии и исчерпания запасов еды и воды больница стала представлять угрозу для жизни всех ее обитателей, отметили в Красном Полумесяце.