Из интернета в кошмар: как родные вытащили девушку из плена жестоких треш-стримеров

История вышла на свет, когда сестра петербурженки обнаружила в интернете шокирующие видео. На кадрах видно, как девушку избивают, поджигают ей пятки и применяют другие формы физического и психологического насилия в обмен на денежные переводы от зрителей трансляций. Увидев это, родственники немедленно отправились в Краснодар и вместе с оперативниками пришли в квартиру к стримерам. Внутри помещения они обнаружили девушку в крайне тяжелом состоянии — она была дезориентирована, с нарушенной речью и находилась под действием психотропных веществ. Родные уверены, что ее сознательно «накачивали» наркотиками, чтобы она не могла сопротивляться во время съемок. Парадоксально, но пострадавшая отказалась покидать квартиру даже под давлением матери и сестры. Полицейские, оценив ситуацию, не стали принимать активных мер, поскольку формально сочли, что женщина соглашается на жестокое обращение «по своей воле». Семья жертвы настаивает на возбуждении уголовного дела по фактам насильственного удержания, истязаний и доведения до беспомощного состояния.