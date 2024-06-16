Захватившие заложников в СИЗО Ростова-на-Дону имели судимость по статьям о терроризме

Шестеро заключенных, удерживавших в заложниках двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, имели судимость за терроризм. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что также трое из них планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии, однако были задержаны в конце прошлого года.

Добавляется, что им вменяются шесть статей: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств», «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Напомним, что сегодня в Ростове-на-Дону заключенные в одной из камер захватили в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Преступники требовали автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.