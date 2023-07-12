Из-за аномальной жары в ряде российских регионов могут пострадать железнодорожные рельсы

О том, как могут повлиять высокие температуры на различные инфраструктурные объекты, высказались с предостережением сотрудники научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Они напомнили, что сейчас сразу на территории четырех федеральных округов установились температуры, превышающие средние значения на 3-8 градусов. В особенности это относится к Башкирии, Астраханской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Томской и Челябинской областям. В них под влиянием жары возникает риск того, что из-за перегрева начнут отключаться кондиционеры и трансформаторные подстанции. Их слова привели РИА Новости.

«Существуют риски возникновения инцидентов, связанных с отключением холодильных установок, электроэнергии, а также деформацией железнодорожного полотна», - предостерегли эксперты.