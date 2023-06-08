Из-за инцидента с сидром в Самаре начались масштабные увольнения в структуре МВД

В результате выявления каналов поступления и распространения опасного напитка «Мистер Сидр», заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор Юрий Сафронов, был освобожден от занимаемой должности.

Это решение было принято лично министром внутренних дел Российской Федерации, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Об этом пишет Lenta.ru. Известно, что генерал-майор Юрий Сафронов был ответственным за координацию деятельности тыловых подразделений ГУ МВД России в Самарской области.

Кроме того, начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», полковник внутренней службы Александр Ремнев, также будет уволен из органов внутренних дел в связи с данным инцидентом. Сотрудники правоохранительных органов допускают тот факт, что халатные действия могли привести к краже, в последствии которой спирт оказался у предпринимателей. Сообщается, что бочки с продукцией находились на складе с 2012 года.

СМИ сообщают, что в результате служебного расследования удалось установить, что опасный для жизни спирт был похищен с одного из складов МВД Самарской области. В результате отравления напитком «Мистер Сидр», в котором содержался метиловый спирт погибли 32 человека. В больнице до сих пор остаются 68 пострадавших от употребления опасного напитка. Расследование инцидента продолжается, изымаются все партии сидра в других регионах. Количество пострадавших людей также остается стабильным.