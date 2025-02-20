Из-за падения обломков БПЛА вспыхнула электроподстанция в Краснодарском крае

В Динском районе Краснодарского края произошло возгорание на электроподстанции из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в четверг, 20 февраля, в официальном телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Пожар потушен. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В штабе также сообщили о том, что в двух других районах упали фрагменты беспилотника. Повреждений и пострадавших нет.

«Беспилотники обнаружили в полях на удалении от населенных пунктов в Тимашевском и Красноармейском районах», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Российской Федерации ранее объявило об успешном перехвате и ликвидации 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над территорией России.