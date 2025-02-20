Над Россией сбили 28 беспилотников Украины

В течение четырех часов российская ПВО сбила над территорией РФ 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.

Техника неприятеля была уничтожена российскими военными 20 февраля с 15:30 до 19:30 по московскому времени. Уточняется, что 19 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, еще восемь над акваторией Азовского моря и один в небе над Белгородской областью.

Согласно информации регионального оперативного штаба, в Краснодарском крае обломки БПЛА рухнули на электроподстанцию в Динском районе, но никто не получил травм. В Славянке-на-Кубани из-за атаки оказались повреждены несколько строений, расположенных на территории частного сектора. Кроме того, в Калининском и Абинском районах части ликвидированной техники нашли на полях.

Ранее появилась информация, что российским военным удалось взять под контроль два опорных пункта ВСУ в Сумской области.